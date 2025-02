Cantor de funk Boladin 211, preso por suspeita de agredir namorada em Porto Alegre, recebe liberdade

Boladin tem 1,6 milhão de seguidores no Instagram. Instagram / Reprodução

O cantor de funk Bernardo Soares da Rosa, conhecido como Boladin 211, foi solto na madrugada deste sábado (22). A informação foi confirmada pela defesa do artista. Boladin estava preso desde o fim de dezembro.

O cantor foi detido na noite do Natal no bairro Chapéu do Sol, em Porto Alegre, por suspeita de tentativa de feminicídio contra a namorada, de 16 anos. A jovem pediu socorro ao porteiro do prédio e alegou ter sido agredida. A Brigada Militar foi até o local e prendeu o suspeito em flagrante.

A jovem relatou que uma discussão teria começado por causa de ciúmes e ainda questões profissionais e familiares. A adolescente contou ter sido agredida com socos, chutes, tapas e coronhadas de uma arma de fogo.

A namorada disse ainda que, ao perceber que o cantor teria engatilhado a arma, uma pistola 9mm e diante da ameaça de morte, pegou uma faca e o feriu em uma das pernas. Depois disso, conseguiu sair do apartamento e trancou a porta pelo lado de fora, deixando o cantor preso no imóvel.

Conforme o pai da jovem, o namoro havia iniciado há cerca de um ano e nunca tinha ocorrido qualquer incidente de violência. Boladin 211 não tem antecedentes policiais nem criminais. No flagrante, ele não quis falar sobre o que ocorreu. A Justiça deferiu medida protetiva para a jovem, que sofreu escoriações. O cantor não pode se aproximar dela.

Pedido do MP e habeas

Ainda em dezembro, ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Boladin havia sido indiciado pela Polícia Civil por tentativa de feminicídio, porte ilegal de arma de fogo e dano – por ter quebrado o celular da namorada. Na delegacia, Boladin não quis se manifestar.

Em janeiro, no entanto, o Ministério Público pediu a soltura do cantor, após entender que não houve o crime de tentativa de feminicídio. Segundo o Judiciário, ele passou a responder por lesão corporal.

Conforme a advogada Josiane Souza de Campos, a defesa moveu um habeas corpus, que foi julgado pelo Tribunal de Justiça nesta semana. Segundo a advogada, o alvará de soltura foi obtido às 11h da última quinta-feira (20) e cumprido na madrugada deste sábado (22).

Quem é Bernardo Soares da Rosa, conhecido como Boladin 211

Boladin 211, nome artístico de Bernardo Soares da Rosa. Instagram / Reprodução

Nascido em Porto Alegre, o cantor de funk explodiu nas redes sociais em 2024, atingindo mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram. Boladin 211 se apresenta como o "Terror do Sul" e fez dezenas de shows no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Entre as suas músicas mais conhecidas estão Traje do Colorado e O terror vai tá de volta. Ele também já fez participações em conjunto com outros MCs conhecidos nacionalmente, como o MC Ryan SP.

Em outubro, o produtor musical do MC, David Beckhauser Santos Herold, foi morto durante a gravação de um clipe na zona norte de São Paulo. Logo após, Boladin cancelou um show que seria realizado em Florianópolis e escreveu:

"Descansa em paz, Dindão. Sem acreditar. Nunca será esquecido. Pra sempre no meu coração" e "Cuida de mim aí de cima, Dindão. Te amo pra sempre. Gratidão por tudo que fez por mim. Nunca será esquecido. Guerreiro não morre, vira lenda"