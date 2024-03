Marielle Franco era uma socióloga e militante pelos direitos humanos que se tornou vereadora do Rio de Janeiro pelo PSOL em 2016, com a quinta maior votação da cidade. "Cria" da favela da Maré, ela foi assassinada aos 38 anos no dia 14 de março de 2018, junto com seu motorista Anderson Gomes, quando ambos saíam do evento "Jovens Negras Movendo as Estruturas". O carro em que eles estavam foi atingido por 13 tiros.