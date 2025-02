Mulher é feita refém em agência bancária no Rio de Janeiro 

Uma mulher foi feita refém em uma agência bancária na manhã deste sábado (22), na Avenida Ataulfo de Paiva, no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. O sequestrador foi baleado, encaminhado a um hospital e morreu.



Conforme o portal g1, agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foram chamados por volta das 7h10min. Eles negociaram a rendição do criminoso e a libertação da vítima, o que foi anunciado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro às 11h45min. Pelo menos três disparos foram ouvidos.