O julgamento dos ex-policiais militares Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz, acusados de matar a vereadora Marielle Franco (PSOL) e o motorista dela, Anderson Gomes, começou nesta quarta-feira (30). Os assassinos confessos, que estão presos, participam do júri por videoconferência: Lessa, a partir do Complexo Penitenciário de Tremembé, em São Paulo, e Queiroz do Complexo da Papuda, em Brasília.