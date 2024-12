Collares por Barrionuevo

“Poucos lembram que o vendedor de laranjas das esquinas de Bagé, o entregador de cartas dos Correios, foi por três anos consecutivos considerado pela crônica política de Brasília o melhor deputado federal, sempre o mais votado pelo Rio Grande do Sul, com mais de 300 mil votos num eleitorado com a metade do atual, algo inalcançável até pelas celebridades produzidas pelos veículos de comunicação. Foi sempre voz forte, com repercussão nacional, na resistência democrática. Brizolista de quatro costados, sempre se referindo com respeito ao chefe, sendo Collares o nome de maior expressão do trabalhismo no RS. Cabe referir-se a Neusa, como seu grande amor, sua grande paixão, que ele traduzia nos versos do tango Qué Tarde que Has Venido. Enfrentou até as maldições de amigos. Foi o mais apaixonado e vibrante prefeito e governador. Tenho grande admiração pela capacidade dele de aceitar a crítica, mas sem fugir de um embate acalorado, sempre bem-humorado. Bem diferente de alguns posudos que o sucederam no Palácio Piratini. Ah, no Central Park, ao lado da Neusa, ele cantou Imagine no memorial a John Lennon em Nova York. Gosto de um mantra dele: ‘O voto é tua única arma, leva teu voto na mão’.”