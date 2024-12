Ministro da Defesa diz que prisão do general Braga Netto era esperada, mas que "há um constrangimento"

A prisão do general da reserva Braga Netto e o projeto que altera a previdência dos militares foram alguns dos temas discutidos pelo ministro da Defesa, José Múcio e o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, na manhã desta terça-feira (17). O encontro foi na casa em sua casa no bairro de Pinheiros, na capital paulista, Lula está ótimo e se movimentando. Eles conversaram sobre

Ele afirmou que o clima nas Forças Armadas está "muito bem", apesar do constrangimento frente à prisão de um general de quatro estrelas. Braga Netto é investigado no inquérito sobre o golpe de Estado, que tinha como objetivo evitar que Lula assumisse o poder após as eleições de 2022.