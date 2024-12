Câmara aprova taxação de 15% sobre lucro de multinacionais

De autoria do deputado José Guimarães (PT-CE), o projeto de lei 3817/24 repetiu a medida provisória 1262/24, editada no início de outubro.

Segundo o projeto, a cobrança começará no ano fiscal de 2025, e o pagamento deverá ocorrer até o último dia do sétimo mês após o fim do ano fiscal. Como o ano fiscal não coincide necessariamente com o ano civil para todas as empresas e grupos multinacionais, a data se torna variável.