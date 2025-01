Família procura gaúcho que desapareceu após viagem a Santa Catarina

Ramiro Vasconcelos, de 31 anos, está sendo procurado pela família desde dezembro de 2024. Morador de Imbé, no Litoral Norte, ele deixou o Estado no dia 17 daquele mês em uma viagem de ônibus.

— Ele teve uma discussão com a mãe e saiu de Imbé dizendo que iria embora para Santa Catarina ou São Paulo. No dia 21 de dezembro, conversou com ela (mãe) por mensagem pela última vez. Desde então temos tentado contato, mas o celular dá desligado e ele não responde nas redes sociais — diz Thais Vasconcelos, tia de Ramiro.

Quem é Ramiro Vasconcelos

Ramiro é natural de Erechim, no norte do RS, e formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Segundo a tia, recentemente ele havia apresentado mudança de comportamento.