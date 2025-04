Funcionário do Procon de Passo Fundo é exonerado após denúncia de golpe contra idosa

Funcionário exonerado é CC da prefeitura de Passo Fundo. Reprodução / RBS TV

A Polícia Civil vai investigar uma denúncia envolvendo um funcionário do Procon de Passo Fundo suspeito de aplicar golpe em idosa durante atendimento.

O caso foi em 11 de março, quando a mulher de 70 anos buscou a unidade para sanar dúvidas sobre a aposentadoria. Conforme relato do filho dela, Sílvio França, o funcionário pediu para acessar o aplicativo do banco no celular da idosa, momento em que teria ocorrido o golpe.

— Ele pediu a senha da minha mãe e fez um empréstimo em minutos, de R$ 370, dividido em 13 vezes, ela não percebeu. Mas agora foi receber e viu um desconto. Fui ver o dia que foi feito, onde ela esteve, e fui até o Procon entender o que tinha acontecido — conta.

França esteve na unidade na quinta-feira (3) em busca de explicações. Ele afirma que o dinheiro foi estornado com os juros do empréstimo. A Brigada Militar esteve no local para registro de ocorrência.

O município, que responde pelo Procon, exonerou o funcionário suspeito. Ele era cargo de confiança.

Em nota, a prefeitura informou que adotará todas as medidas cabíveis caso as irregularidades sejam confirmadas. A prefeitura registrou um segundo boletim de ocorrência sobre o fato.

O caso será investigado pela Polícia Civil, através do Cartório do Idoso, vinculado à Delegacia da Criança e Adolescente (DPCA).

Nota da prefeitura

"A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico reafirma seu compromisso com a transparência e informa que, no momento em que tomou conhecimento de denúncias envolvendo um servidor do Procon Municipal, determinou imediatamente sua exoneração e instaurou uma investigação interna para apurar os fatos.