Receita recebe mais de 8 milhões de declarações do Imposto de Renda

Receita espera receber 46,2 milhões de declarações do IRPF este ano.

Em quase três semanas, a Receita Federal recebeu 8.202.141 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2025. O número, registrado até as 17h desta sexta-feira (4), equivale a 17,75% do total esperado para este ano.