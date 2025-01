Justiça decreta prisão preventiva de homem que matou ex-companheira a tiros em frente a hospital no RS

Alan Rodrigues atirou contra Paola Muller, que estava dentro de um veículo branco. Polícia Civil / Divulgação / Reprodução

O Tribunal de Justiça do RS decretou a prisão preventiva do homem responsável por matar a ex-companheira a tiros em frente a um hospital, em São Francisco de Assis, na fronteira oeste do Estado. O caso ocorreu na segunda-feira (27).

Alan Rodrigues, de 26 anos, foi preso em flagrante e agora vai responder pela morte de Paola Muller. A medida havia sido solicitada pela Polícia Civil e foi concedida pelo juiz João Paulo Maceis, da 1ª Vara Judicial da Comarca, durante audiência de custódia, na tarde de terça-feira (28). De acordo com o magistrado, há prova da materialidade e indícios de autoria.

Ao g1, a defesa do acusado ainda não havia retornado até a publicação desta matéria.

"As circunstâncias do caso, especialmente a frieza do flagrado e a forma de execução, com 12 tiros, em plena luz do dia, em locais públicos (em emboscada próxima à residência da vítima, e, na sequência, em frente ao Hospital Santo Antônio), com grande fluxo de pessoas, demonstram, sem sombra de dúvidas, a necessidade da prisão preventiva do flagrado para salvaguardar a ordem pública, que certamente estará em risco caso ele seja colocado em liberdade neste momento", afirmou o juiz João Paulo Maceis.

Informações preliminares, ainda de acordo com a decisão, indicam que o crime também teria sido motivado pelo fato de a vítima ter obtido a guarda do filho deles. Segundo o delegado Marcelo Batista, titular de São Francisco de Assis, havia uma disputa entre Paola e Alan pela guarda da criança. Na última semana, o sistema judiciário havia decretado que a guarda ficaria com a mulher.

Também na mesma semana, Paola foi vítima de uma agressão, em que Alan tentou entrar na casa da vítima, forçando a porta e quebrando o vidro. Uma medida protetiva, expedida em 23 de janeiro deste ano, proibia o investigado de se aproximar dela.

O caso

Conforme o delegado responsável pela investigação, Paola chegava em casa quando foi baleada pela primeira vez pelo homem. O crime teria sido cometido na frente do filho do casal, de 6 anos.

Paola tentou fugir com a ajuda de um vizinho. Ela foi resgatada de carro por ele, que buscou socorro no hospital da cidade. No entanto, o suspeito do crime perseguiu o veículo e matou a ex-companheira em frente ao hospital.

Câmeras de segurança do hospital registraram o momento em que ele chega ao local em uma motocicleta, desce e atira com uma arma de fogo na direção de Paola, que está dentro do carro. Em seguida, ele foge. Paola morreu na hora. O suspeito de cometer o crime foi preso em seguida.

Confissão nas redes sociais