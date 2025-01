Homem atira em ex-companheira, persegue carro e dispara novamente contra ela na porta do hospital

Motociclista perseguiu carro e atirou contra a ex na porta do hospital.

Paola Muller, 32 anos, foi morta a tiros em São Francisco de Assis, na fronteira oeste do Estado, nesta segunda-feira (27). Segundo a Polícia Civil, o homem apontado como o autor do crime é Alan Rodrigues da Silva, 26 anos, ex-companheiro de Paola. Ele está foragido.

Segundo o delegado Marcelo Batista, a motivação do crime seria a insatisfação de Alan com a decisão da Justiça. Paola foi atacada quando chegava em casa após seu expediente em uma rede de farmácias.

De acordo a polícia, ao estacionar o carro, a vítima foi abordada pelo ex-companheiro, que estava de moto. O filho do casal, que brincava de bicicleta na rua, teria corrido para ver o pai. Momentos depois, foram efetuados os disparos contra a mãe da criança.

Vizinhos socorreram Paola e a levaram ao hospital no próprio carro dela. Alan teria perseguido o veículo até a porta da emergência e, no local, efetuado mais seis disparos contra a vítima. Paola não resistiu aos ferimentos e morreu no estabelecimento de saúde. Após o crime, Alan fugiu e é considerado foragido pela Polícia Civil.