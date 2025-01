Homem encontrado morto no Lago Joaquina Rita Bier, em Gramado, pulou grade para acessar a água, aponta Polícia Civil 

Novos detalhes sobre a morte de Jonnatan David Leidens de Andrade , de 29 anos, encontrado morto no Lago Joaquina Rita Bier, no centro de Gramado, foram divulgados pela Polícia Civil de Gramado. Ao G1 RS , o delegado Ivanir Caliari, afirmou que Andrade pulou a grade que restringe o acesso ao lago . O caso aconteceu na tarde da segunda-feira (27).

Após nadar até o chafariz, Andrade acabou submergindo. A versão também é sustentada pela Brigada Militar da Região das Hortênsias, que informou que o homem submergiu ao chegar no meio do lago.

O corpo dele foi resgatado pelos bombeiros. O sistema de bombeamento do lago foi desativado para a busca com embarcação. Depois da localização do corpo, também foram efetuadas manobras de reanimação cardiopulmonar. A morte foi constatada no local.