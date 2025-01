Argentinos são resgatados em condições análogas à escravidão em São Marcos

Em operação coordenada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com acompanhamento do Ministério Público do Trabalho (MPT-RS) e participação da Polícia Federal (PF), quatro argentinos foram resgatados na última terça-feira (28) de uma propriedade em São Marcos . Contratados para a colheita da uva, eles estariam em condições análogas à escravidão.

Os resgatados são todos homens, com idades entre 19 e 38 anos. De acordo com o MTE, um dos principais problemas era o acesso a água potável no local. A água que abastecia as torneiras era captada de um pequeno açude junto à casa, e toda água usada no banho e na descarga era devolvida para o pátio, junto ao açude. O sistema formava um esgoto a céu aberto na entrada do imóvel e chegava a contaminar a água do açude que seria usada para o consumo dos trabalhadores.