Casal suspeito de extorquir vítimas manipulando informações da internet é preso em Farroupilha

Casal é suspeito de cometer pelo menos 20 extorsões. Delegacia de Polícia de Farroupilha / Divulgação

Um homem de 35 anos e uma mulher de 32 foram presos nesta quarta-feira (19), no bairro São Francisco, em Farroupilha. Eles são suspeitos de cometerem pelo menos 20 extorsões no município. De acordo com nota da Polícia Civil, o casal ameaçaria as vítimas com vídeos para cobrar valores.

A ação foi realizada em conjunto com o Setor de Inteligência da Brigada Militar (BM). Conforme aponta a investigação, o casal pegaria vídeos da internet com imagens de armas de fogo e os editavam com ameaças, mencionando diretamente os nomes das vítimas. O objetivo era de amedrontar os alvos.

Ao mesmo tempo, como explica a nota da Delegacia de Polícia de Farroupilha, os suspeitos fotografariam as vítimas e os veículos delas para utilizar as imagens nos mesmos vídeos. A ameaça também teria o envio de localizações em tempo real no WhatsApp indicando, por exemplo, residências ou locais de trabalho das vítimas para fazer com que elas acreditassem que estariam sendo monitoradas de perto.

Com essa estratégia, como demonstra a investigação, valores eram cobrados das vítimas. Além das prisões, o veículo que seria utilizado nas extorsões, um Gol, foi apreendido.

O homem é natural de São Domingos do Sul e utilizava tornozeleira eletrônica. Segundo a nota da Polícia Civil, ele possui diversos antecedentes criminais. Já a mulher é natural de Bento Gonçalves e não possui antecedentes.

O casal será encaminhado ao sistema prisional.