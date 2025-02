Relator vota contra novo recurso de Airton Souza no STJ em caso de condenação por improbidade administrativa

Airton Souza (PL) foi condenado em duas instâncias em processo sobre improbidade administrativa. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Teodoro Silva Santos votou, nesta quinta-feira (20), contra um novo recurso enviado pela defesa do prefeito de Canoas, Airton Souza (PL). Ele é relator de um processo de improbidade administrativa que tramita na segunda turma da corte e pode resultar em perda de mandato.

O voto já foi acompanhado por outro ministro. Caso um terceiro concorde com o relator, o STJ formará maioria e o caso será analisado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), pois a defesa já apresentou recurso à Corte. Souza já foi condenado em outras duas instâncias.

A condenação nestes casos prevê a perda de função pública, o que, dependendo do entendimento jurídico, pode fazer com que Airton Souza deixe o cargo de prefeito.

O relator acatou o pedido do Ministério Público (MP) gaúcho, que considera o recurso, chamada de agravo em recurso especial, "protelatório", ou seja, uma estratégia para ganhar tempo. O processo, de 2012, prescreve em 26 de outubro. Se ainda estiver tramitando até lá, o efeito da condenação deixa de valer.

Próximos passos

A votação na segunda turma do STJ ocorre até a próxima quarta-feira (26). Até o momento, um ministro acompanhou o relator. Como são cinco, com mais um voto, é formada maioria, o que esgotaria os recursos dentro do STJ. Nesse caso, outro recurso poderá ser analisado no STF.

Apenas com uma eventual recusa de todos os recursos no Supremo é que o caso transita em julgado. Isso significa, na prática, que o efeito da condenação passa a valer. No entanto, ainda não está claro se o fato culminará na sua saída do Executivo, já que há diferentes interpretações a respeito do cumprimento da pena.

Uma visão jurídica entende que, o condenado perde o cargo do qual ocupava no período da condenação, no caso de vereador. Nesse cenário, não haveria efeito imediato.

Outra interpretação prevê que ele fique impedido de exercer a função atual, o que acarretaria na perda do mandato como prefeito, e o vice assumiria.

Condenado em duas instâncias

Airton Souza foi condenado em primeira instância em um processo movido em 2012, quando administrativa a extinta Companhia de Indústrias Eletroquímicas (Ciel), uma empresa pública ligada à Corsan.

Ele recorreu ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que manteve a condenação. A defesa então levou o caso ao STJ, que também não acatou os argumentos por mais de uma oportunidade.

Contraponto

Em nota enviada à reportagem, a defesa de Airton Souza afirma que discorda do voto do relator e segue acompanhando o desfecho do julgamento.

A defesa afirma, ainda, que caso a decisão do relator prevaleça, o processo seguirá para o STF. Leia a íntegra da nota:



"O julgamento virtual dos embargos ainda está em andamento e será concluído apenas no dia 26. Tomamos conhecimento do voto do relator, com o qual discordamos, e seguimos acompanhando o desfecho do julgamento. É fundamental ressaltar há a possibilidade de divergência em relação ao voto do relator, o que pode resultar na aceitação dos nossos embargos. Caso a decisão do relator seja mantida, o processo será encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF), uma vez que tanto nós quanto a empresa Avannex já interpusemos Agravo em Recurso Extraordinário desde outubro de 2019, conforme prevê o Código de Processo Civil.