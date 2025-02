"Me senti invadida", afirma empresária que diz ter sido filmada nua por drone em SP 

Milena Augusta afirma ter sido filmada por drone dentro da própria casa. Instagram / @milena_augusta04 / Reprodução

Um caso de suposta espionagem com drone foi denunciado em São Vicente, litoral de São Paulo. A empresária Milena Augusta afirma ter sido filmada nua durante um momento íntimo dentro do próprio apartamento. Segundo ela, o drone ficou parado ao lado da janela.

O caso foi exposto pela vítima no Instagram. No vídeo, ela mostra o drone no céu, piscando em luzes verdes e vermelhas, e relata acreditar estar sendo filmada. Em entrevista ao g1, ela relatou ter se sentido invadida e exposta.

— Foi totalmente desconfortável, me senti invadida, um sentimento ruim — afirmou.

Quem é Milena Augusta

A empresária mora na Itália há mais de uma década e é casada com um italiano, com quem administra um café em Palermo. Ela explicou que costuma visitar o Brasil para passar as festas de final de ano com a família, e retorna para a Europa apenas depois do Carnaval.

— Mês que vem volto pra Itália e a sensação é horrível. Estou com medo de que postem alguma foto ou vídeo meu — disse a empresária.

Milena afirmou ter registrado um boletim de ocorrência online, e contou que essa não é a primeira vez que acredita ser observada por meio de um aeromodelo. De acordo com ela, em janeiro, uma situação parecida ocorreu. Na ocasião, entretanto, o aparelho ficou menos tempo no ar.

Regulamentação dos Drones

Quando utilizados para fins recreativos, os drones são considerados "aeromodelos" pelo Regulamento Brasileiro de Aviação Civil Especial (RBAC-E). O documento elaborado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) também define os aparelhos como Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada, para uso não recreativo.