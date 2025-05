17ª Fenachim bate recordes de público e consumo

Fenachim foi realizada em Venâncio Aires no início de maio. Fenachim / Divulgação

Sucesso absoluto, a 17ª edição da Festa Nacional do Chimarrão atraiu milhares de pessoas a Venâncio Aires no início do mês. Realizado no Parque do Chimarrão nos períodos de 1º a 4 e 7 a 11 de maio, o evento foi marcado por grandes atrações gastronômicas e culturais.

– Logo na abertura, tivemos a presença do Governador Eduardo Leite, o que garantiu prestígio e holofotes de todo o Estado para a nossa festa. Tivemos ainda atrações como shows nacionais e a transmissão do Jornal do Almoço – conta o presidente da Fenachim, Vilmar de Oliveira.

Confira os principais destaques da 17ª Festa Nacional do Chimarrão:

Recordes de público e consumo

A edição de 2025 quebrou recordes importantes. Ao longo de nove dias, o evento recebeu 110 mil visitantes.

Além disso, a Escola do Chimarrão, que ensinou o público a preparar 36 tipos diferentes da bebida feita com erva-mate, consumiu 1,8 tonelada este ano (em 2022, a marca foi de 1,2 tonelada), com a preparação de 9 mil chimarrões. Ao todo, foram 4 toneladas de erva consumida e vendida pelas duas ervateiras locais (Elacy e Madrugada Alimentos).

Agenda cultural e gastronômica

A programação cultural e gastronômica da Fenachim foi intensa e prestou homenagem a diversas tradições gaúchas. Os visitantes tiveram a oportunidade de assistir a apresentações de música ao vivo, espetáculos de dança e até disputas de várias modalidades esportivas.

O evento também recebeu shows nacionais, que foram realizados no Poliesportivo. Neste ano, as estrelas foram Diego & Victor Hugo e Livinho (3 de maio) e Raça Negra (10 de maio), que cativou a plateia com uma apresentação especial em comemoração aos 40 anos do grupo.

Resiliência gaúcha

Inicialmente, a 17ª edição da Fenachim estava programada para 2024, mas foi adiada por conta do desastre climático que atingiu o Rio Grande do Sul. Por isso, a festa deste ano teve papel ainda mais significativo, já que celebrou também a força do povo gaúcho.

– Foi um marco importante que mostra a força de Venâncio Aires e dos vales nessa retomada pós-enchente. A alegria demonstrada na Festa do Chimarrão reflete nossa resiliência diante das adversidades, a volta por cima da nossa economia e o trabalho do povo gaúcho, que transformou a tragédia em aprendizado e impulso para o desenvolvimento – explica Oliveira.

Prévia para a edição de 40 anos