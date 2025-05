CPI das Bets mostra como os senadores transformam em circo o que deveria ser uma investigação séria

Visual despojado de Virginia Fonseca (no centro) também chamou atenção durante depoimento no Senado. Edilson Rodrigues / Agência Senado / Divulgação

Talvez você nunca tenha ouvido falar de Virgínia Fonseca, a influenciadora que movimentou o Senado nesta terça-feira (13) ao depor na CPI das Bets. Trata-se de uma celebridade de internet, com 53 milhões de seguidores no Instagram, conhecida por compartilhar seu dia a dia de mulher rica nas redes sociais, em vídeos que envolvem o marido, o cantor sertanejo Zé Felipe, e os filhos.

O que levou Virgínia Fonseca a uma CPI no Senado? O fato de fazer propaganda para empresas de jogos online desde 2022, quando foi garota propaganda da Esportes da Sorte.

Apesar da seriedade do assunto, os senadores aproveitaram a presença da celebridade para ganhar alguns minutos de fama. Nenhum superou o senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, que pediu para fazer um vídeo com a influenciadora para a esposa e a filha e ainda se declarou consumidor de produtos que ela divulga. O clima circense acrescentou mais um tijolo na imagem de inutilidade das CPIs, não importando o assunto que investiguem.

Em dado momento, a influenciadora comparou a situação dos jogadores que apostam nas Bets e perdem tudo com a dela, que ano passado apostou R$ 10 mil na Mega da Virada e não ganhou o prêmio. A comparação não poderia ser mais absurda. Porque R$ 10 mil para uma pessoa que ostenta riqueza em viagens, roupas, calçados e tudo o que possa “influenciar” é menos que R$ 1 para quem ganha salário mínimo e se endivida para jogar.

Virgínia foi aconselhada a parar de fazer propaganda para casas de apostas e disse que vai pensar no caso, mas lembrou que as bets estão nas camisetas dos jogadores e em todos os estádios de futebol — o que é a mais pura verdade. Ela não é a primeira nem a única famosa a fazer propaganda de jogos que viciam, destroem famílias e assustam até os bancos, pelo aumento da inadimplência, o comércio, pela redução do consumo.

A CPI deveria se preocupar com a manipulação de resultados, envolvendo atletas, com as empresas que ainda operam de forma ilegal e com as famílias endividadas porque um dos seus membros gasta com jogos o que deveria ir para o supermercado.