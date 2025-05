Augusto Nardes admite que recebeu convites e pode ser candidato em 2026

Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Augusto Nardes admitiu, enfim, a possibilidade de ser candidato em 2026. Em entrevista ao repórter Cristiano Lopes, na Rádio Cidade, de Ibirubá, Nardes confirmou que recebeu convites de partidos e que considera disputar o governo do Estado ou uma cadeira no Senado. Há cerca de um mês, a coluna afirmou que as andanças de Nardes pelo Interior, com palestras sobre governança e lançamento de livros, indicavam que a construção de uma eventual candidatura estaria avançada. O ministro logo tratou de refutar a interpretação, que chamou de "ilações infundadas".