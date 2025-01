Programa Desassorear RS contempla 15 municípios da Serra 

Obras de desassoreamento iniciaram no Arroio Pedrinho, em Faria Lemos, interior de Bento Gonçalves. Maurício Tonetto/Secom / Divulgação

A primeira fase do Programa Desassorear RS iniciou nessa quarta-feira (29) com a divulgação de uma lista das 154 cidades gaúchas selecionadas pelo Governo do Estado. Entre elas, estão 15 municípios da Serra Gaúcha que receberão obras de limpeza em arroios e rios. O anúncio foi feito durante a manhã pelo governador Eduardo Leite, em Bento Gonçalves.

Entre as cidades da região selecionadas estão Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Cotiporã, Farroupilha, Garibaldi, Gramado, Guaporé, Montauri, Nova Petrópolis, Nova Prata, Picada Café, Santa Tereza, São Valentim do Sul, União da Serra e Veranópolis. Todos os municípios selecionados nos programa declararam situação de emergência ou estado de calamidade.

Em um ato simbólico de início de ações, uma retroescavadeira começou a limpeza do Arroio Pedrinho, em Faria Lemos, no interior de Bento Gonçalves. O desassoreamento irá retirar a lama, rochas e pedaços de madeira depositados no fundo dos rios pela chuva de maio. A contratação da empresa que realiza o serviço é feita pelo governo do estado, cabendo as Secretárias de Obras fiscalizar as atividades.

Conforme Leite, o investimento do Estado na primeira fase do programa será de R$ 301,3 milhões, advindo do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). Os investimentos nos municípios deverão chegar até R$ 1,5 milhão.

Só em Caxias do Sul, 58 projetos foram cadastros no Programa de Desassorear RS. A prefeitura solicitou a limpeza dos arroios Belo, Dal Bó, Herval, Pena Branca, Pinhal, Rio Branco, Tega, bairro Planalto, além do rio Caí. A administração aguarda o retorno do governo do estado, que irá divulgar quais dos projetos foram selecionados.