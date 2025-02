Saiba quem é o novo responsável por sete presídios da Serra

Eder Carlos Schilling, 40 anos, é o novo titular da 7ª Região Penitenciária, com sede em Caxias do Sul. Ele assume o cargo no lugar de Aguilar Lafortune Avila. A unidade é responsável pelo Presídio Regional (PRCS) e pela Penitenciária Estadual (Pecs), situados no município, além das cadeias de Canela, Nova Prata, São Francisco de Paula, Vacaria e Bento Gonçalves.