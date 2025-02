13° foragido é preso pela Guarda Municipal em Caxias neste ano

Homem de 40 anos foi abordado pela Guarda Municipal no bairro Primeiro de Maio, em Caxias.

Foragido, um homem de 40 anos com mandado de prisão por tráfico de drogas, foi preso na manhã desta quarta-feira (19) em Caxias do Sul. Ele foi abordado no bairro Primeiro de Maio pela Guarda Municipal.