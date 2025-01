Suspeito de latrocínio no bairro Jardim Glória, em Bento Gonçalves, é preso horas após o crime

De acordo com informações do delegado Rodrigo Morale , que investiga o caso, o crime ocorreu por volta das 11h50min, quando dois homens pararam uma motocicleta na frente da residência da vítima, e o caroneiro invadiu a casa :

Em nota encaminhada à reportagem, a Brigada Militar diz que o homem preso foi localizado no mesmo bairro do crime. Ele tentou se esconder quando viu a chegada dos policiais, mas foi capturado. No local, também foram encontradas as roupas utilizadas no latrocínio.