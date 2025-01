Golpe do namoro: polícia gaúcha faz operação em Pernambuco contra grupo que fez vítimas em Canoas

Policiais civis do RS e de Pernambuco cumprem mandados de prisão nesta quinta-feira. divulgação / Polícia Civil

Um flerte que se iniciou pela internet se transformou em pesadelo para dois moradores de Canoas, na Região Metropolitana. Os jovens, que procuraram a ajuda da polícia, trocavam mensagens com o mesmo perfil falso de uma mulher nas redes sociais. Os dois passaram a ser ameaçados de morte e extorquidos por um homem que se identificava como companheiro dela e afirmava integrar uma facção criminosa. Com medo de serem mortos, os dois enviaram dinheiro para os golpistas.

O grupo por trás deste esquema é alvo, nesta quinta-feira (30), de uma operação da Polícia Civil gaúcha em Pernambuco. A equipe da 3ª Delegacia de Canoas descobriu que criminosos agiam enganando vítimas em diversos Estados do país, inclusive no Rio Grande do Sul.

Seis investigados — entre eles um homem que já está preso, cumprindo pena por roubo, e aplicava o golpe de dentro da cadeia — estão entre os alvos da ofensiva desta manhã. Os seis foram presos durante a operação. Todos tinham mandado de prisão temporária pelos crimes. As ordens judiciais foram cumpridas na capital, Recife, e também no município de Olinda.

Leia Mais Parceiros atuais ou ex-companheiros foram os autores de todos os feminicídios registrados no Rio Grande do Sul em 2025

Os casos registrados aconteceram entre abril e maio do ano passado, com cerca de 20 dias de diferença — chegaram à polícia no mês de julho. Ao observar a semelhança entre os crimes, a polícia concluiu que estava diante do mesmo grupo.

Os golpistas usavam um perfil falso no Facebook, com fotos de uma jovem, para atrair as vítimas. Quando os casos foram registrados, a conta tinha 2,6 mil amigos, boa parte deles homens jovens.

A operação é realizada de forma conjunta com a Polícia Civil de Pernambuco. Segundo a delegada Luciane, em Pernambuco a polícia já vinha investigado outros grupos por esse mesmo tipo de golpe. No entanto, na maioria dos casos registrados até então, as vítimas eram mulheres.

— Lá, eles já fizeram operações contra esse mesmo tipo de golpe. Mas com essa variação em relação às vítimas. Neste caso, quem entrava em contato era uma suposta companheira, também fazendo ameaças e exigindo dinheiro — explica a delegada Luciane Bertoletti, da Delegacia de Polícia de Canoas.

Leia Mais Menos de 10% das tornozeleiras eletrônicas disponíveis para agressores de mulheres estão em uso no RS

Movimentações

Nos casos registrados em Canoas, as extorsões foram realizadas pelo suposto marido ou namorado que entrou em contato por WhatsApp, alegando que descobriu o relacionamento e exigindo dinheiro para não matar a vítima. Durante a troca de mensagens, o criminoso alegou integrar uma facção criminosa. “É tua vida, mano”, ameaçou, depois que uma das vítimas disse que não tinha mais dinheiro para enviar.

Um dos jovens pagou aos golpistas R$ 10 mil, e outra, R$ 1,1 mil. Mesmo após os pagamentos, as ameaças não cessaram e o grupo seguiu tentando retirar dinheiro das vítimas. A polícia acredita que o número de pessoas enganadas seja bem maior do que os dois casos já registrados em Canoas. Isso porque, somente na conta de um dos investigados, foram encontradas em um mês movimentações de R$ 100 mil em Pix.

A gente sempre pede muita calma na hora de se relacionar ou manter diálogo nas redes sociais. É importante que se verifique esse perfil e, se iniciar a conversa, e houver alguma situação diferente, procurar a polícia, e não fazer qualquer tipo de depósito. LUCIANE BERTOLETTI Delegada da Delegacia de Polícia de Canoas.

Essa organização criminosa, segundo a polícia, tem a participação de pelo menos seis pessoas. O mentor do golpe é um homem que já está preso e, mesmo de dentro da cadeia, no Recife, segue coordenando a aplicação dos golpes. Existe ainda um contador para onde é enviado o valor arrecadado com os golpes.

Leia Mais RS foi o 13º Estado que mais matou pessoas trans em 2024, diz levantamento

Quatro mulheres também são alvos dos mandados de prisão temporária. Foi para elas que as vítimas remeteram os valores em dinheiro, por meio de pagamento em Pix. Essas mulheres mantêm empresas de fachada, que, segundo a polícia, seriam uma forma de mascarar o recebimento dos valores.

— Nós descobrimos um grupo dedicado a esse tipo de golpe. É um grupo de pessoas que reside em Recife, são naturais de Pernambuco, e elas já praticaram esse golpe, essa extorsão, contra outras vítimas de outros Estados. Já estão respondendo a inquéritos no Piauí, no Maranhão e no Ceará — detalha a delegada.

Denuncie

A orientação para quem foi vítima desse tipo de golpe é sempre procurar a polícia. É possível, inclusive, registrar o caso por meio da Delegacia Online.

Cuidados

Existem outras variações de trapaças pela internet, usando perfis falsos, como o golpe dos nudes e o do soldado americano. Saiba como tentar se proteger:

Evite iniciar conversas por meio de aplicativos de mensagens com perfis desconhecidos.

Desconfie também de solicitações de amizades nas redes sociais.

Não troque fotografias, que possam ter conotação íntima, por meio de aplicativos, como WhatsApp ou Messenger.

Evite conversas por meio de aplicativos com prefixo telefônico desconhecido.

Não forneça dados pessoais, como RG, CPF e endereço físico.

Sempre que possível, tente marcar um encontro em lugar seguro para verificar se a pessoa está falando a verdade.

Não faça depósitos, transferências ou pagamentos para desconhecidos.

Se for vítima de algum golpe ou de tentativa de abordagem desse tipo, procure a polícia e registre ocorrência.