EUA pede para Zelensky 'baixar o tom' antes de reunião com enviado de Trump

As críticas da Ucrânia aos Estados Unidos são "inaceitáveis", declarou, nesta quinta-feira (20), o principal conselheiro de segurança de Donald Trump, que pediu a Kiev para "baixar o tom" e assinar rapidamente um acordo sobre minerais proposto pela Casa Branca.

"Eles precisam baixar o tom e analisar a situação em profundidade (e assinar esse acordo)", declarou Mike Waltz à Fox News, pouco antes de o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, se reunir com o enviado especial de Trump, Keith Kellogg, em Kiev.

Zelensky rejeitou esse acordo no fim de semana, argumentando que ele não oferece garantias de segurança para seu país, três anos após o início do conflito.

Waltz descreveu o acordo sobre os minerais como "a melhor garantia de segurança que eles poderiam almejar", argumentando que, com a assinatura do tratado, os Estados Unidos investiriam no país.