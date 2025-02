EUA: governo Trump tira do ar sites e bases de dados sobre áreas da saúde e meio ambiente

O governo do presidente dos EUA, Donald Trump, retirou do ar diversas páginas de sites e bases de dados importantes de áreas da saúde e do meio ambiente, incluindo informações sobre o vírus HIV, índices de vulnerabilidade social e de justiça ambiental.

Segundo veículos americanos, diversas páginas do Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) deixaram de funcionar temporariamente na noite de sexta-feira e algumas permanecem fora do ar.

Por volta das 10h (de Brasília), seções do CDC que ofereciam informações sobre testes de HIV e dados sobre contaminação nos EUA diziam "a página que você procura não foi encontrada", mensagem conhecida como "Erro 404". Outras páginas como os índices de vulnerabilidade social e de justiça ambiental, casos de estudo de medicina ambiental, informações sobre juventude LGBTQ e o censo sobre orientação sexual e identidade de gênero também refletem o mesmo erro.

De acordo com a TV CBS, páginas com recomendações do CDC sobre tratamentos para doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e sobre vacinas para adultos também foram retiradas do ar. No horário citado acima, os sites funcionavam normalmente.

Nesta semana, o diretor de Gestão de Pessoal dos EUA, Charles Ezell, enviou um memorando pedindo que todas as agências federais seguissem recomendações para "defender mulheres da ideologia de gênero extremista e restaurar a verdade biológica" até a noite de sexta-feira.

Entre as recomendações, Ezell lista a revisão de programas, contratos e benefícios, com o encerramento e dispensa de funcionários de qualquer um que envolva ideologia de gênero, além da retirada de quaisquer mídias que "promovam" a ideologia. Não está claro como as páginas de vulnerabilidade social e meio ambiente integrariam a lista.