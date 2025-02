Horst Köhler, ex-presidente da Alemanha e ex-diretor do FMI, morre aos 81 anos

O ex-presidente da Alemanha e ex-diretor-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI) Horst Köhler faleceu neste sábado (1) aos 81 anos, anunciaram as autoridades alemãs.

Horst Köhler foi presidente da Alemanha de 2004 a 2010, um cargo essencialmente honorário, depois de ter sido diretor-geral do FMI de 2000 a 2004 e presidente do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento (BERD) de 1998 a 2000.

Após a reeleição para o segundo mandato como presidente em 2009, Köhler surpreendeu a todos ao renunciar um ano depois, após declarações polêmicas nas quais parecia vincular a intervenção militar da Alemanha no Afeganistão com a defesa dos interesses econômicos do país.

Casado e pai de dois filhos, também participou na introdução do euro em um país que não via com bons olhos o desaparecimento do marco alemão.