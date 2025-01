Quinteros celebra vitória do Grêmio e elogia estreia de Gabriel Mec: "Menino que tem muito futuro"

Treinador elogiou o potencial de alguns de seus atletas. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Grêmio goleou de novo sob o comando de Gustavo Quinteros, assim como havia sido no último domingo (26), contra o Caxias. Desta vez, o Tricolor bateu o Monsoon por 3 a 0, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, na noite desta quarta (29).

Nesta vitória, a segunda do treinador em três jogos, Quinteros optou por utilizar um time misto, dando oportunidade a atletas que ainda não haviam tido muitos minutos em campo. Monsalve e Arezo foram os principais destaques da partida. Além dele, na metade da segunda etapa, entrou a jovem promessa Gabriel Mec.

— O objetivo da temporada é ter o maior número de jogadores disponíveis para treinar com a equipe titular, jogadores com futuro, Mec é um deles. No pouco tempo que treinou, entendeu o que tem de fazer tanto na defesa quanto no ataque e acho que é um menino que tem muito futuro. Viery e outros também — destacou o treinador.

Com o resultado, a equipe de Quinteros chega na quarta rodada do Gauchão como melhor ataque e melhor defesa: sete gols marcados, nenhum sofrido. O Tricolor está invicto até aqui.

O próximo compromisso gremista é no sábado (1º), às 16h30min, contra o São Luiz. O duelo na Arena é válido pela quarta rodada do Estadual.