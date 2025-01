Trump monitora colisão envolvendo avião comercial e helicóptero militar e pede orações às vítimas

"Fui completamente informado sobre o terrível acidente que acabou de ocorrer no Aeroporto Nacional Reagan", disse o presidente em comunicado publicado pela Casa Branca. Ele afirmou, ainda, que fornecerá detalhes do caso "à medida que surgirem".

O acidente ocorreu nas proximidades do Rio Potomac, perto do Aeroporto Nacional Ronald Reagan, que fica a seis quilômetros da Casa Branca . Equipes de emergência foram enviadas ao local, segundo o g1 .

De acordo com as autoridades, o jato comercial envolvido na colisão é um Bombardier CRJ700 e transportava 60 passageiros e quatro tripulantes. A aeronave operava um voo da American Airlines, que partiu do Kansas com destino a Washington. Já no helicóptero, três soldados estavam a bordo.