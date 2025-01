Cerca de 60 passageiros estavam a bordo do avião que caiu no Rio Potomac, em Washington

Cerca de sessenta passageiros estavam a bordo do avião que caiu no Rio Potomac, em Washington, após colidir com um helicóptero militar na noite de quarta-feira (29), informou o senador do Kansas, Roger Marshall, nas redes sociais.



“Um avião, que saía de Wichita (Kansas), com destino à capital federal, com cerca de sessenta passageiros a bordo, colidiu com um helicóptero militar”, escreveu o senador republicano em X.