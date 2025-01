Julgamento de sete réus por morte de DJs em Novo Hamburgo é adiado 

O julgamento dos sete réus pela morte de Leonardo Scherer Kologeski, 21 anos, e Diego Lafourcade, 36 , em Novo Hamburgo, foi adiado. A sessão havia começado pela manhã, mas precisou ser interrompido no início da tarde, segundo o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), devido a "problemas técnico-processuais". Ainda não há uma nova data.

Relembre o caso

Segundo a investigação da Polícia Civil, os DJs estariam atuando na compra e no transporte de drogas para a facção do Vale do Sinos. No dia do crime os dois, que eram moradores de Porto Alegre, foram a Novo Hamburgo para comprar cinco quilos de crack por cerca de R$ 60 mil.