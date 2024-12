Justiça decide que Penitenciária Estadual de Arroio dos Ratos não poderá receber novos presos

A Penitenciária Estadual de Arroio dos Ratos (Pear) não poderá receber novos presos até voltar a capacidade máxima, de 672 apenados. A decisão foi tomada nesta quinta-feira (12) pela juíza Sonáli da Cruz Zluhan, do 2º Juizado da 1ª Vara de Execuções Criminais (VEC) de Porto Alegre.

Conforme a magistrada, a medida atende a um pedido da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, recebido pela Justiça nesta semana. Contudo, a interdição do local já é discutida há cerca de sete anos.

— O objetivo é manter o local com 100% da capacidade. Hoje em dia, ela ultrapassa esse limite, com cento e poucos por cento. Já tem preso dormindo no chão das celas — contextualiza a juíza.

A medida chegou a ser aprovada anteriormente, mas em razão da falta de vagas em outras unidades prisionais, foi sendo flexibilizada. Isso ocorreu, inclusive, na enchente de maio, quando alguns presídios e penitenciárias ficaram alagados.

Conforme a decisão, nenhum novo preso poderá ser encaminhado ou transferido para a Pear. Somente quando o número de apenados no local baixar para 672 — teto máximo do lugar conforme estudo de engenharia — novos arranjos poderão ser feitos, como a substituição de um preso por outro ou a ocupação de eventuais vagas livres.

Zero Hora entrou em contato com a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo e com a assessoria da Polícia Penal. O órgão enviou uma nota manhã desta sexta-feira. Confira a seguir:

"A Polícia Penal informa que recebeu a decisão judicial de interdição da Penitenciária Estadual de Arroio dos Ratos. Ela aborda a proibição da entrada de novas pessoas privadas de liberdade na unidade prisional.

Cabe reforçar que decisões judiciais são cumpridas por esta Instituição e que caberá à Procuradoria Geral do Estado as medidas de contestação do mérito da decisão.

Além disso, ao longo desses dois ciclos de governo, já foram feitos investimentos de mais de R$ 1 bilhão no sistema prisional, na construção de novas unidades, reforço do sistema de proteção antidrone (telamento e kit antidrone de imediata resposta), instalação de bloqueadores de celular e a compra de novos uniformes para agentes da Polícia Penal."