Calor excessivo aumenta risco de quedas de energia; veja por que e como prevenir

As ondas de calor que afetam o Rio Grande do Sul ao longo dos últimos meses, além de deixar a população esbaforida, aumentam o risco de quedas no fornecimento de energia elétrica.

Na avaliação de especialistas e empresas de energia, as razões para problemas na distribuição costumam envolver sobrecarga da rede por conta da alta demanda e o eventual superaquecimento de equipamentos do sistema de abastecimento.

Manutenção adequada por parte das concessionárias e o uso consciente de aparelhos elétricos por parte dos usuários podem reduzir a frequência de interrupções.

Coordenador da câmara especializada de engenharia elétrica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (Crea-RS), Renê Reinaldo Emmel Júnior afirma que dias muito quentes favorecem o uso de utensílios como ar-condicionado e ventilador, além de demandar maior consumo de eletrodomésticos como geladeiras e freezers.

Pode ocorrer uma sobrecarga em transformadores, linhas de transmissão ou subestações, levando a quedas de tensão ou a interrupções temporárias no fornecimento. RENÊ REINALDO EMMEL JÚNIOR Coordenador da câmara especializada de engenharia elétrica do Crea-RS

O especialista sustenta ainda que é possível ocorrerem problemas na própria rede de distribuição:

— Em dias muito quentes, pode haver superaquecimento de equipamentos como cabos, transformadores, conexões... Eles têm um limite térmico para operar. Quando está muito quente, precisam dissipar mais calor, de forma mais eficiente. Se não ocorrer de forma eficiente, ativa-se uma proteção para evitar a queima do equipamento ou algum dano prematuro, e pode desarmar o transformador ou desligar algum equipamento preventivamente.

Em nota, a CEEE Equatorial sustenta que "as altas temperaturas e o aumento do consumo de energia devido ao uso de ar-condicionado, ventiladores e outros eletrodomésticos podem sobrecarregar a rede de distribuição elétrica. Como parte dos mecanismos de segurança do sistema, podem ocorrer desligamentos temporários, impactando a estabilidade do serviço".

Já a RGE, também por nota, observa que "apesar das altas temperaturas, a rede elétrica da concessionária está preparada para suportar o aumento de consumo. As interrupções registradas recentemente foram pontuais e não representam risco ao sistema (...)".

Importância de manutenção adequada das concessionárias

Emmel afirma que, por parte das concessionárias, é importante planejar bem a rede de distribuição e garantir a manutenção adequada de toda a rede para reduzir o risco de problemas, com equipamentos em boas condições de conservação.

Também é importante responder com agilidade a eventuais interrupções fazendo os consertos necessários ou redistribuir a energia de forma a atender uma região temporariamente desabastecida.

— É preciso ter transformadores, cabos, estruturas em geral preparadas para suportar picos de carga em alta temperatura. É preciso ainda contar com equipamentos projetados para operar sob calor. Aqui, temos uma situação de muito calor no verão e bastante frio no inverno, então é preciso fazer manutenção constante — afirma o engenheiro eletricista.

O que o consumidor pode fazer

Evitar o uso concomitante de aparelhos de alto consumo de energia.

Desligar aparelhos da tomada quando houver queda de energia, para evitar eventuais danos no retorno do abastecimento (se houver oscilação na rede) ou quando forem ficar por um longo tempo sem uso.

Principalmente no caso de clientes comerciais, informar a concessionária pelos canais de atendimento quando forem instalar algum equipamento de consumo mais elevado. Isso ajuda a dimensionar as necessidades da rede elétrica local.

Canais de atendimento em caso de problemas

CEEE Equatorial

Whatsapp: (51) 3382-5500, para solicitar religação e informar falta de energia (basta adicionar o telefone à lista de contatos);

Site: neste link .

. Central de Atendimento: 0800 721 2333

APP: Equatorial Energia, disponível na loja de aplicativo Android e iOS.

RGE