Estado abre edital para contratar serviço de monitoramento da qualidade do ar em Caxias do Sul

O edital para a contratação de estações de monitoramento da qualidade do ar foi aberto nesta segunda-feira (3) pelo Estado. A licitação prevê a contratação para Caxias do Sul, Porto Alegre e Santa Maria. O resultado do processo licitatório será conhecido em 13 de março, às 9h.

O processo é coordenado pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). Após a abertura do pregão, se existir um vencedor na abertura do edital, terá um prazo para recursos. Depois, o contrato pode ser assinado.

Segundo o Estado, a empresa terá até quatro meses para instalar e operar as três estações. O serviço deverá ser realizado nas cidades por quatro anos.

Leia Mais Campanha do Daer na Rota do Sol relembra período correto para colheita do pinhão

O monitoramento do ar nas cidades acontecerá diariamente. As estações irão produzir boletins diários com os poluentes presentes na atmosfera. A partir desses relatórios, será possível identificar os níveis de enxofre e dióxido de nitrogênio, assim como parâmetros meteorológicos, como a temperatura, pressão, umidade relativa, radiação e velocidade e direção do vento.