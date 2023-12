Mais de 30% das 54 mortes por dengue no Rio Grande do Sul neste ano ocorreram no noroeste gaúcho. Os 17 óbitos (31,4%) foram registrados em cinco cidades da região: Condor, Ibirubá, Ijuí, Jóia e Selbach. Até esta quinta-feira (28), foram confirmados 37,6 mil casos em todo o Estado. A maioria (33,9 mil) desses casos são autóctones, ou seja, contraídos dentro do território gaúcho.