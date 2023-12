Indicada para a prevenção de dengue causada por qualquer sorotipo do vírus, independentemente de exposição prévia, a vacina Qdenga será disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a partir de 2024. O anúncio da incorporação do imunizante na rede pública foi feito pelo Ministério da Saúde na última quinta-feira (21), após avaliação e parecer favorável da Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias no SUS (Conitec).