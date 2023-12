Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre o número de casos de dengue em 2023 apontam o Brasil como o país com maior incidência da doença no mundo. Ao todo, foram 2,9 milhões de casos registrados até 11 de dezembro — mais da metade dos mais de 5 milhões registrados mundialmente. De acordo com a entidade, este é um patamar mundial histórico.