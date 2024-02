Com o Rio Grande do Sul vivendo uma epidemia de dengue, confirmada pela secretária Estadual da Saúde, Arita Bergmann, na terça-feira (6), as pessoas têm procurado cada vez mais medidas para se proteger contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. Entre os meios está o uso de repelente, que já registra aumento na procura em redes de farmácias do Estado.