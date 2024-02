O aumento no número de casos confirmados de dengue é uma das preocupações da secretaria de saúde do Rio Grande do Sul (SES/RS). Em entrevista à Rádio Gaúcha na manhã desta terça-feira (6), a responsável pela pasta, Arita Bergmann, afirmou que 466 municípios gaúchos estão infestados pelo mosquito Aedes aegypti. No total, o Estado tem 497 municípios, ou seja, há infestação em 93% deles.