O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira (25), os Estados e municípios que receberão as primeiras doses da vacina contra a dengue no país. O Rio Grande do Sul está fora da listagem. Serão 16 Estados e o Distrito Federal que contam com municípios cumpridores de todos os requisitos para iniciar a vacinação. Inicialmente, serão crianças entre 10 e 14 anos os alvos iniciais da campanha, que começará em fevereiro.