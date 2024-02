Em etapa para ampliação do Programa de Atenção às Pessoas com Transtornos do Espectro Autista (TEA), o governo do Estado confirmou nesta segunda-feira (5) a instalação de 28 novos Centros de Atendimento em Saúde (CAS) distribuídos pelo Rio Grande do Sul. Com isso, o TEAcolhe passará a contar com 51 CAS, oito Centros Macrorregionais e 30 Centros Regionais.