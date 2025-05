É normal sentir dor após o treino? Entenda quando o desconforto pode virar uma lesão

Sentir dores musculares horas ou dias após a prática de exercícios físicos é relativamente comum, embora desconfortável. Na maioria dos casos, sinalizam apenas a adaptação do corpo ao esforço.

No entanto, especialistas alertam que, quando a dor é intensa, localizada ou persistente, pode indicar lesões mais graves que exigem atenção.

Ao fazer atividade física, principalmente com foco em melhoria de desempenho, aumento de massa muscular ou ganho de força, o músculo sofre pequenas lesões nas estruturas internas, como as miofibrilas e os sarcômeros.

Leonardo Fratti Neves, professor do curso de Fisioterapia da Universidade Feevale, explica que isso gera micro processos inflamatórios.

— Eles que vão dar aquela sensação de dor muscular tardia (DMT, na sigla em português, ou DOMS, na sigla em inglês). Até certo ponto, faz parte do processo de evolução no esporte ou do ganho de hipertrofia. É aquela dorzinha que a pessoa vai lembrar que fez o exercício.