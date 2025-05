Câncer de mama: a luta por dignidade e direitos

Câncer de mama também afeta identidades, relações e vínculos afetivos. Por isso, o acolhimento psicológico é fundamental. Amparo Garcia / stock.adobe.com

Por Camile Cesa Stumpf (*)

O câncer de mama é a neoplasia que mais acomete mulheres no mundo. No Brasil, permanece como um dos maiores desafios à saúde feminina, devido à alta incidência e à expressiva mortalidade. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), são estimados mais de 70 mil novos casos por ano — um número alarmante que reforça a urgência de políticas públicas eficazes, informação acessível e, sobretudo, respeito aos direitos das pacientes.

No sul do país, o cenário é ainda mais preocupante. Em 2023, o Rio Grande do Sul registrou mais de 5 mil novos casos de câncer de mama, com uma incidência de 89,53 a cada 100 mil mulheres — uma das mais altas do Brasil. A doença pode atingir mulheres de todas as idades, embora seja mais comum após os 50 anos. No entanto, há um crescimento progressivo de diagnósticos em mulheres jovens, o que exige mudanças nas estratégias de rastreamento e prevenção.

Direitos fundamentais

Para muitas, o diagnóstico marca o início de uma luta que vai além da saúde física. É também uma batalha por dignidade, acolhimento e acesso a tratamento de qualidade. A jornada da paciente oncológica envolve exames, cirurgias e medicamentos, mas também o enfrentamento de um sistema de saúde frequentemente sobrecarregado, desigual e, por vezes, desinformado.

A legislação brasileira estabelece alguns direitos fundamentais para essas pacientes, como o início do tratamento pelo SUS em até 60 dias após o diagnóstico e o acesso à cirurgia de reconstrução mamária. Mas, na prática, essas garantias estão longe de ser universalmente cumpridas.

O início precoce do tratamento é essencial: quanto mais cedo a intervenção — seja ela cirúrgica, medicamentosa ou quimioterápica —, maiores são as chances de cura. Ainda assim, a demora no atendimento é recorrente e pode agravar o quadro clínico, além de comprometer o prognóstico. A fiscalização e o engajamento da sociedade são cruciais para que esse direito se cumpra.

Reconstrução mamária

Outro direito pouco conhecido, mas fundamental, é o da reconstrução mamária. Mulheres que passam por mastectomia têm garantido o acesso à cirurgia reparadora, realizada no mesmo ato ou em momento posterior, conforme indicação médica. O procedimento, que pode envolver implantes ou retalhos musculares, visa restaurar a simetria entre as mamas. Mais do que uma questão estética, ele impacta diretamente na autoestima, na saúde mental e na reconstrução da identidade.

Esses direitos não são concessões: são garantias legais. Representam justiça para mulheres que, além de enfrentar o câncer, não devem carregar também o peso da negligência, da espera ou da falta de suporte emocional. O direito à informação, à escolha do tratamento e ao acompanhamento psicológico faz parte de uma abordagem humanizada e integral — como deve ser todo cuidado em saúde.

Prioridade contínua

O câncer de mama não atinge apenas o corpo. Ele afeta identidades, relações e vínculos afetivos. As cicatrizes, a queda de cabelo e as transformações físicas influenciam como a mulher se vê e é vista. Por isso, o acolhimento psicológico deve estar presente nas rotinas hospitalares, assim como programas de reabilitação e reinserção social.

Falar sobre isso é urgente. Espalhar informação é salvar vidas. Exigir o cumprimento da legislação é uma responsabilidade coletiva. O combate ao câncer de mama precisa ir além das campanhas pontuais e se tornar uma prioridade contínua — nas escolas, comunidades, ambientes de trabalho e políticas públicas.

O câncer de mama não espera. E a reconstrução vai muito além do físico: ela é autoestima, identidade e esperança.

(*) Médica cirurgiã do corpo clínico do Hospital Moinhos de Vento e integrante do programa Novos Talentos da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina

Parceria com a Academia