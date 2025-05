Passo Fundo tem a menor incidência de dengue dos últimos três anos

Mosquito Aedes aegypti é o causador de doenças como dengue, febre chikungunya e zika vírus. Divulgação / Fiocruz

Nos primeiros meses de 2025, Passo Fundo registrou queda significativa no número de casos de dengue: dados atualizados no Painel da Dengue da Secretaria Estadual de Saúde (SES-RS), na tarde de terça-feira (13), mostram que a cidade tem a menor incidência da doença dos últimos três anos.

Em 2025, a cidade tem 95 casos confirmados, sendo 71 autóctones (contraídos localmente). Outros 242 estão em investigação e não há mortes pela doença. Em abril, foram 91,7% menos casos de dengue em comparação com o mesmo período de 2024, conforme levantamento da prefeitura de Passo Fundo.

O cenário é bem diferente do que foi em 2024 e 2023. No ano passado, por exemplo, foram mais de 1,9 mil casos confirmados e três mortes por dengue — o mesmo número de óbitos de 2023 (veja abaixo).

Além do número de casos, a tendência de infestação também está em queda, como estimam as equipes da Vigilância Ambiental, que medem o contexto municipal a partir do Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (Liraa). O processo começou na segunda-feira (12) e segue até 21 de maio.

No levantamento do Índice de Infestação Predial de janeiro, 2,6 a cada 100 residências tinham a presença do vetor da dengue. Ao observar as armadilhas em abril, as equipes de endemias identificaram uma "redução total" nos ovos encontrados. Por isso, a tendência é que o índice de infestação seja menor.

— Além disso, de maio em diante o frio caracteriza queda nos casos de dengue e de chikungunya, pois a circulação do vetor é menor — explica a coordenadora da Vigilância Ambiental em Saúde, Ivânia Silvestrin.

Combate ao vetor

Em Passo Fundo, hoje a incidência é maior nos bairros Vila Luiza e Boqueirão. Porthus Junior / Agencia RBS

O motivo, segundo Ivânia, tem a ver com o aumento no número de agentes de endemias e diversas ações ambientais e sociais:

— Retiramos entulhos das residências que acumulam água, havia carro de som circulando com orientações, além de instalação de armadilhas e ovitrampas para monitoramento de áreas quentes, e aplicação de inseticida preventivo e intradomiciliar — pontua.