Existem 150 mil pessoas com autismo no Rio Grande do Sul. É o equivalente à população de uma cidade de médio porte do Estado. No Brasil, são cerca de 2 milhões. Só para se ter uma ideia, Porto Alegre, nossa capital e cidade gaúcha mais populosa, tem 1,3 milhão de habitantes. O autismo não é uma síndrome e tampouco uma doença. É, sim, um transtorno. E este transtorno vem sendo diagnosticado em cada vez mais pessoas. Nos anos 1980, havia um autista para cada 150 pessoas no Estado. Atualmente, existe um para cada 66. Poucos diagnósticos na saúde tiveram um crescimento tão grande.