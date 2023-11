Um dos maiores sites de apostas do Rio Grande do Sul promete, em seus slogans, diversão. Na verdade, isso é uma ilusão. No meu entendimento, uma aposta pode ter como resultado infelicidade ou diversão. Pior ainda: pode se tornar um vício. Afirmo isso com a tranquilidade e a tristeza de quem, como jornalista, fez muitas reportagens sobre jogo do bicho, jogo de cartas, bingos e máquinas caça-níqueis.