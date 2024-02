Apesar de o Rio Grande do Sul não estar na lista de regiões do Ministério da Saúde que vão receber o imunizante de forma prioritária, a procura pela vacina da dengue apresentou crescimento de ao menos 87,4% em clínicas particulares em Porto Alegre e de 117,5% em farmácias de todo o Estado no mês de janeiro. Os dados foram calculados pela reportagem de GZH com base na média informada pelas instituições e redes farmacêuticas.