A campanha contra a gripe começou nesta segunda-feira (25) no Rio Grande do Sul. Desde as 8h, todas as 134 Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Porto Alegre estão oferecendo doses para o primeiro grupo prioritário, formado por idosos (pessoas a partir de 60 anos), crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas com até 45 dias após o parto, quilombolas e indígenas.