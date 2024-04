Os atendimentos no Centro Obstétrico e no Serviço de Obstetrícia do Hospital Tramandaí, no Litoral Norte, estão suspensos por tempo indeterminado. Os médicos, que paralisaram as atividades nesta segunda-feira (1), alegam más condições de trabalho e escassez de recursos. As demais especialidades seguem atendimento normalmente, inclusive, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal.